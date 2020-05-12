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استئناف محدود لحركة القطارات في الهند بعد توقف منذ نهاية آذار بسبب كورونا

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استأنفت شبكة السكك الحديديّة العملاقة في ​الهند​، نقل الركاب بشكل محدود بعد توقّف منذ نهاية آذار الماضي، للحدّ من انتشار فيروس "" المستجد، رغم التفشّي المتسارع للوباء.

وسيتمّ تسيير 30 قطارًا من العاصمة ​نيودلهي​ إلى مدن عدّة في الهند الّتي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة. ولا يمثّل ذلك سوى جزءًا يسيرًا من الحركة في الأيام العاديّة. وسيكون لزامًا على الركّاب وضع كمّامات والخضوع لفحوص قبل الانطلاق، ولن يُسمح سوى للركاب الّذين لا يعانون أي أعراض بصعود ​القطار​.

وكانت قد توقّفت شبكة القطارات الضخمة الّتي تنقل أكثر من 20 مليون مسافر يوميًّا عن العمل، بعد فرض الهند إغلاقًا صارمًا لوقف انتشار الفيروس. لكن قطارات الشحن استمرّت بنشاطها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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