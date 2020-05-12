المتحدث باسم الكرملين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم ​الكرملين​ في ​روسيا​ ​دميتري بيسكوف​ اليوم الثلاثاء إصابته ب​فيروس كورونا​، و خلال تصريحات لوكالات أنباء روسية، أعلن بيسكوف أنه حاليا يتلقى العلاج في المستشفى.

وفي وقت سابق تم تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ​ميخائيل ميشوستين​ ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف و وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين والنواب في ​مجلس الدوما الروسي​.