المتحدث باسم الكرملين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكد المتحدث باسم الكرملين في روسيا دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا، و خلال تصريحات لوكالات أنباء روسية، أعلن بيسكوف أنه حاليا يتلقى العلاج في المستشفى.
وفي وقت سابق تم تشخيص الإصابة بالفيروس لدى رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير البناء فلاديمير ياكوشيف و وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين والنواب في مجلس الدوما الروسي.
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