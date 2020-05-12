وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سلطنة عمان​ عن "تسجيل 148 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ في السلطنة إلى 3721 حالة". يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.

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