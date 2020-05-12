سلطات الصين ستعفي أميركا لمدة عام من رسوم جمركية إضافية على 79 سلعة مستوردة

أعلنت وزارة المالية ​الصين​يّة "أنّها ستعفي ​الولايات المتحدة الأميركية​ لمدّة عام من رسوم جمركيّة إضافيّة على 79 سلعة مستوردة"، في وقت يدعو الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بكين إلى احترام التزاماتها التجاريّة.

وتتضمّن لائحة البضائع المعفيّة، شرائح ​السيليكون​ الّتي تُستخدم في الصناعات الإلكترونيّة ومعقّمات طبيّة، فضلًا عن معادن نادرة وضروريّة في صناعة التقنيّات العالية. وستُعفى هذه السلع من الرسوم الإضافيّة اعتبارًا من 19 أيار ولمدّة عام.

ولم تحدّد الوزارة الكميّات الّتي استوردتها الصين من هذه المواد العام الماضي، ولا قيمة الإعفاءات.

يُذكر أنّ في شباط الماضي، أعلنت الصين إعفاء 65 سلعةً مصنّعة في الولايات المتحدة من الرسوم الإضافية، بينها قطع طائرات ومعدّات طبيّة.