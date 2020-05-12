اليونيسيف: نحتاج 1.6 مليار دولار لمساعدة الأطفال في مواجهة كورونا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، "إنها تحتاج 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ أكثر من ضعف ما طلبته قبل شهرين، لمساعدة الأطفال ممن يعانون من أزمات إنسانية جراء فيروس كورونا"، مشيرة الى انه "لقد رأينا ما يفعله الوباء بالبلدان ذات الأنظمة الصحية المتطورة ونحن قلقون بشأن ما سيفعله في البلدان ذات النظم الضعيفة والموارد المتاحة الأقل".
ولفتت الى ان "الوباء أزمة صحية تتحول بسرعة إلى أزمة تطال حقوق الطفل، والأموال التي تطلبها الوكالة ستساعدنا على الاستجابة للأزمة، والتعافي من آثارها، وحماية الأطفال من آثار الضربة المميتة".
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