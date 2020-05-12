توغل إسرائيلي محدود شمال غزة وإطلاق نار على الأراضي الزراعية شرقا

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، عن توغل محدود لآليات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم على الحدود الشمالية لقطاع غزة، مؤكدةً أن 4 جرافات عسكرية توغلت في ساعات الصباح الأولى اليوم، لمسافة محدودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف قرب السياج الأمني.
من جهة أخرى، أفادت الوكالة، عن أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار في اتجاه الأراضي الزراعية قرب منطقة الطاقة شرق مدينة غزة، كم أطلقوا النار نحو قوارب الصيادين في بحر السودانية شمال غربي المدينة من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
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