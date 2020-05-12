أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا المستجد، في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية عن "إخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، خلال 10 أيام بعد اكتشاف إصابات جديدة هناك"، مشيرة الى انه "تم في 9 ايار، وللمرة الأولى بعد 4 نيسان، اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، بالإضافة إلى 16 شخصا من حاملي الأعراض، وجميع هذه الحالات محلية، وأظهرت خمس منها علامات سريرية للمرض، ولاحقا اعتبرت من الحالات المؤكدة، وبعد ذلك، تمت زيادة مستوى التهديد الوبائي في منطقة دونسيخو، من منخفض إلى متوسط".
ولفت المركز الى انه "ارسل تحذيرا طارئا، إلى جميع المراكز الفرعية في مناطق المدينة، بخصوص الوضع الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الصينية: سنخضع جميع سكان مدينة ووهان لاختبارات تحديد الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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