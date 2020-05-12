أ.ف.ب: روسيا ثاني بلد في العالم من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

أفادت وكالة "فرانس برس" استنادا الى أرقام رسمية بأن ​روسيا​ التي سجلت منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 نحو 232243 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، باتت ثاني دولة في ​العالم​ من حيث عدد ​الإصابات​.

هذا وتسجل ​الولايات المتحدة الاميركية​ العدد الأكبر من الإصابات (أكثر من 1,34 مليون) تليها روسيا قبل ​إسبانيا​ (228,030) و​بريطانيا​ (223,060).

وفسرت السلطات الروسية هذا العدد المرتفع من ناحية الاصابات بكورونا مع أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا منذ عشرة أيام، بالاستراتيجية الروسية لإجراء فحوصات الكشف عن المرض بأعداد كبرى.