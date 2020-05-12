أ.ف.ب: روسيا ثاني بلد في العالم من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19

أفادت وكالة "فرانس برس" استنادا الى أرقام رسمية بأن روسيا التي سجلت منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 نحو 232243 إصابة بفيروس كورونا المستجد، باتت ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات.
هذا وتسجل الولايات المتحدة الاميركية العدد الأكبر من الإصابات (أكثر من 1,34 مليون) تليها روسيا قبل إسبانيا (228,030) وبريطانيا (223,060).
وفسرت السلطات الروسية هذا العدد المرتفع من ناحية الاصابات بكورونا مع أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا منذ عشرة أيام، بالاستراتيجية الروسية لإجراء فحوصات الكشف عن المرض بأعداد كبرى.
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