وزير الصحة الإيراني: خامنئي لم يضغط لفتح المساجد

نفى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن "تكون اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا قد تعرضت لضغوط من المرشد الأعلى علي خامنئي لفتح المساجد خلال ليالي القدر في إيران"، مشيراً الى ان "خامنئي اقترح فتح المساجد خلال ليالي القدر، في حال ارتأت اللجنة الوطنية، إمكانية أو طريقا لذلك، من الناحية الصحية، مع تطبيق بروتوكولات صارمة لتجنب تفشي بالفيروس، ووزارة الصحة عقدت اجتماعا لدراسة توصية المرشد، وقررت فتح المساجد خلال ليالي القدر منذ منتصف الليل وحتى الثانية فجراً.
ودعا نمكي المواطنين الذين يريدون إحياء ليالي القدر في المساجد، إلى جلب سجاداتهم ومصاحفهم الخاصة من المنزل، وحثهم على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن المتر الواحد، وارتداء القفازات والكمامات، وفيما يخص فتح المزارات الدينية لفت الى إنه ستتم دراسة ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم غد الأربعاء".
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