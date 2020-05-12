استقالة اثنين من مستشاري غوايدو متهمين بـ"محاولة غزو البلاد"

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ ،الذي نصب نفسه رئيسا، استقالة 2 من مستشاريه بعد اتهامهما من حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​ بـ"التورط في محاولة غزو فاشلة للبلاد بواسطة مرتزقة"، حيث أكد بيان لغوايدو "استقالة الخبير الاستراتيجي خوان خوسيه رندون والنائب سيرجيو فرغارا" من مهامهما الاستشارية".

وتم اعتقال 45 شخصا لتورطهم في هذه العملية الفاشلة التي تضمنت إنزال مسلحين يومي 3 و4 أيار الجاري على شاطئ ماكوتو، القريب من كاراكاس على الساحل الكاريبي. وفي 3 أيار، قتل 8 أشخاص كانوا يشاركون في المحاولة في ​اشتباكات​ مع القوات الفنزويلية.

ومن بين المعتقلين جنديان أمريكيان سابقان، وجهت إليهما تهم "​الإرهاب​ والتآمر وتجارة الأسلحة الحربية"، ويواجهان ​السجن​ 30 عاما في حال إدانتهما، حيث اتهم مادورو الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بتدبير عملية الغزو المفترضة، وزعيم المعارضة غوايدو بالتواطؤ معه.