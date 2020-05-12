بائع بوظة أردني مصاب بكورونا يدفع السلطات لتشكيل 6 فرق لفحص مخالطيه

شكلت السلطات الصحية في مدينة جرش الأردنية 6 فرق طبية، لأخذ عينات من مخالطين لبائع بوظة مصاب ب​كورونا​ في عدد من مناطق المحافظة، حيث أعلن مدير صحة محافظة جرش ​أحمد القادري​، أن الفرق ستواصل عملها الميداني في كافة المواقع، التي زارها بائع البوظة، وتجري فحوصات للأشخاص الذين تواصلوا معه.

واعتبر القادري أن نتائج العينات الأولية ستظهر تباعا اعتبارا من يوم غد، وسيتم الإعلان عنها بحسب نتائجها أولا بأول، داعيا المواطنين إلى استخدام كافة وسائل ​السلامة العامة​ من هذا الوباء وخاصة الكمامات والكفوف، أضافة إلى المعقمات لاسيما عند استخدام المركبات أو الدخول إلى الأسواق.