الصحة السعودية: تسجيل 9 حالات وفاة و1911 إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الصحة السعودية​، محمد العبد العالى، "تسجيل 1911 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (​كوفيد 19​)، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 42925 حالة". ولفت خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّه "تمّ تسجيل 2520 حالة تعاف جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 15257 حالة"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ مجموع الوفيات داخل السعودية 264 وفاة".

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