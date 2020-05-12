المفوضية الأوروبية تصدر توجيهات مفصلة بكيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكورونا لسوريا

أصدرت ​المفوضية الأوروبية​ "توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والقوى المانحة، توضح فيها كيفية توصيل ​مساعدات​ مرتبطة ب​كوفيد 19​ ل​سوريا​، رغم العقوبات المفروضة على هذا البلد"، معتبرة ان "هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد منذ 2011"، متأملة أن "تساعد التوجيهات التي تحوي ​تفاصيل​ قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل ​معدات طبية​ لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء".

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