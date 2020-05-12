تسجيل 99 إصابة بفيروس "كورونا" في المغرب وشفاء 119 حالة جديدة

ذكرت وزارة الصحة المغربية أنّه "تمّ تسجيل 99 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المغرب إلى 6380 حالة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 2930 حالة، بعد تماثل 119 حالة جديدة للشفاء، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 188 حالة"، مبيّنةً أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 64 ألفًا و299 حالة".
وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".
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