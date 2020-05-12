الصحة الإماراتية: تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإماراتية، عن "تسجيل 783 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي ال​حالات​ المسجلة إلى 19661"، مشيرة الى "اجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد"، موضحة "تسجيل حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 203، بالإضافة إلى تسجيل شفاء 631 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 6012 حالة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.