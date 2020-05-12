الخارجية التركية: فرنسا تدعم حفتر والإمارات وراء الفوضى في ليبيا واليمن

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان "فرنسا تدعم قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، والصراع العسكري لن يأتي بنتيجة إيجابية في ليبيا"، متهماً "الإمارات بأنها تقف وراء الفوضى في ليبيا واليمن".
هذا وكانت الخارجية التركية قد ردت اليوم على لسان المتحدث باسمها حامي أقصوي، على البيان المشترك الذي أصدرته مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات بخصوص شرق البحر المتوسط وليبيا واعتبرته "نموذجا للنفاق".
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