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الخارجية التركية: فرنسا تدعم حفتر والإمارات وراء الفوضى في ليبيا واليمن

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أعلن ​وزير الخارجية​ التركي ​مولود جاويش أوغلو​ ان "​فرنسا​ تدعم قائد ​الجيش الوطني​ الليبي، ​خليفة حفتر​، والصراع العسكري لن يأتي بنتيجة إيجابية في ​ليبيا​"، متهماً "​الإمارات​ بأنها تقف وراء الفوضى في ليبيا و​اليمن​".

هذا وكانت ​الخارجية التركية​ قد ردت اليوم على لسان المتحدث باسمها حامي أقصوي، على البيان المشترك الذي أصدرته مصر و​اليونان​ وقبرص وفرنسا والإمارات بخصوص شرق ​البحر المتوسط​ وليبيا واعتبرته "نموذجا للنفاق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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