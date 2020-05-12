الخارجية التركية: فرنسا تدعم حفتر والإمارات وراء الفوضى في ليبيا واليمن

أعلن ​وزير الخارجية​ التركي ​مولود جاويش أوغلو​ ان "​فرنسا​ تدعم قائد ​الجيش الوطني​ الليبي، ​خليفة حفتر​، والصراع العسكري لن يأتي بنتيجة إيجابية في ​ليبيا​"، متهماً "​الإمارات​ بأنها تقف وراء الفوضى في ليبيا و​اليمن​".

هذا وكانت ​الخارجية التركية​ قد ردت اليوم على لسان المتحدث باسمها حامي أقصوي، على البيان المشترك الذي أصدرته مصر و​اليونان​ وقبرص وفرنسا والإمارات بخصوص شرق ​البحر المتوسط​ وليبيا واعتبرته "نموذجا للنفاق".

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