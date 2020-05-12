الصحة الفلسطينية: لم نسجل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن "عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات"، مشيرة الى إنها "سجلت 15 حالة شفاء 8 منها في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة، والحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ارتفعت إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية".
ولفتت الوزارة الى ان "عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحي القدس، ومختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا".
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