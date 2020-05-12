الصحة الفلسطينية: لم نسجل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​فلسطين​ية، عن "عدم تسجيل أي إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ لليوم الخامس على التوالي بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات"، مشيرة الى إنها "سجلت 15 حالة شفاء 8 منها في مدينة ​القدس​ وحالة واحدة في ضواحي القدس، و5 ​حالات​ في محافظة ​الخليل​، وحالة واحدة في محافظة ​رام الله​ و​البيرة​، والحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ارتفعت إلى 382 حالة أي بنسبة 69.8% من مجمل ​الإصابات​ المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية".

ولفتت الوزارة الى ان "عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في ​مدينة القدس​ لوحدها، و18 في ضواحي القدس، ومختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا".