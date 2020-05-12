أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشى بقل، ان "بلاده أعدت وثيقة رد مناسبة على شكوى مصر ضدها إلى ​مجلس الأمن الدولي​". هذا وكشفت وسائل إعلام مصرية ​تفاصيل​ الرسالة التي بعثت بها الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن ضد ​إثيوبيا​، بسبب نوايا ​أديس أبابا​ في المضي قدما بخططها لملء ​سد النهضة​.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري الإثيوبي: أعددنا وثيقة رد مناسبة على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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