حب الله: اتفاق مبدئي حول الإعفاءات بقطاع السياحة

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​، أنه "حصل اتفاق مبدئي حول الإعفاءات في ​قطاع السياحة​ ولكن سنبحث التفاصيل في اللجنة الوزارية المختصة". وأشار إلى أنه "تم الحديث عن التعينات وستحصل بطريقة شفافة".

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