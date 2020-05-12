مؤسسة السيد فضل الله للخدمات الاجتماعية توزع مئات الحصص الغذائيّة

بناءً على توجيهات ​السيد علي فضل الله​ وشعوراً منها بالمسؤوليّة في الوقوف مع مجتمعها والعمل على التخفيف من معاناته قامت مؤسسة السيد فضل الله للخدمات الاجتماعية في ​النبطية​ بتوزيع مئات الحصص الغذائية على العوائل الأشد فقراً والمحتاجة والايتام.

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