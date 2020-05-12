عناية عز الدين: أهنىء الحكومة على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

هنأت رئيسة ​لجنة ​المرأة​ والطفل​ النيابية وعضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائبة ​عناية عز الدين، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ​الحكومة​ على "إقرار الاستراتيجية الوطنية ل​مكافحة الفساد​ وهي ثمرة مسار طويل من التعاون ودعم مميز من ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​". إضغط للمزيد

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