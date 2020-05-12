عبدالله قدم اقتراح قانون لوقف عمل قانون الإستشفاء واعادة القطاع للوزارة

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن أن النائب ​بلال عبدالله​ "قدم اقتراح قانون إلى ​المجلس النيابي​ بشأن القطاع الإستشفائي، وذلك بوقف العمل بالقانون الحالي بخصوص المؤسسات الإستشفائية العامة والعودة إلى العمل بالقانون السابق أي إعادة هذا القطاع إلى كنف ​وزارة الصحة​ اللبنانية بالكامل، ما يعني ذلك ​القطاع الصحي​ الإستشفائي، وأن يعود كل الموظفين الحاليين إلى ملاك وزارة الصحة والدولة"، مشيرا إلى "أهمية الفصل بين القطاع الإستشفاء العام والخاص".

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