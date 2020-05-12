سلطات تونس تسجل صفر إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

لم تسجل تونس إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وارتفع في المقابل عدد حالات الشفاء إلى 727، بعد أن كانت يوم أمس 700 حالة شفاء، حيث أعلنت وزارة الصحة عن أن عدد المصابين يبقى دون تغيير أي في حدود 1032 حالة، وذلك بعد صدور نتائج 448 تحليلا مخبريا تم إجراؤها يوم أمس الاثنين.
وتم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا كلها لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس من بين 60 تحليلا تم إجراؤها ضمن 448 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين. وتراجع من جهة أخرى عدد المرضى في المستشفيات إلى 7 واستقر عدد الوفيات في حدود 45 حالة، فيما لا تزال 260 حالة حاملة للفيروس قيد المتابعة.
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