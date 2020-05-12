سامي الجميل: تقدمت بسؤال للحكومة بموضوع تهريب المازوت والطحين إلى سوريا

لفت رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، إلى "أنّني تقدّمت اليوم بسؤال إلى ​الحكومة​ بموضوع تهريب ​المازوت​ و​الطحين​ المدعومَين إلى سوريا: لماذا لم تقم ​المديرية العامة للجمارك​ و​الجيش اللبناني​ بتوقيف المهرّبين ومصادرة بضائعهم ومنعهم من الخروج خارج الأراضي اللبنانية، لاسيما أنّ العديد من المواطنين رصدوا عمليّات التهريب بالعين المجرّدة؟".

وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل كان ينقصهم الغطاء السياسي للتحرّك أم هل قصّروا بالقيام بمهامهم؟ ما هي الإجراءات والتدابير العمليّة الّتي تعتزم الحكومة اتّخاذها لضبط ووقف التهريب عبر الحدود، الّذي يضرب ​الاقتصاد​ ويسهم في عجز ​المالية العامة​، وبشكل خاص عبر المعابر البرية الشرقية والشمالية للبنان؟ ومتى سيبدأ العمل بها؟".