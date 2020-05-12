MTV: اصابة عناصر من حرس النائب جميل السيد بفيروس كورونا

أفادت قناة الـ"MTV" بأن عناصر من حرس النائب جميل السيد أصيبوا بفيروس بكورونا بعد انتقال العدوى لهم من عنصر هو شقيق عسكري في المحكمة العسكرية.
وكانت قيادة الجيش– مديرية التوجيه قد نفت في بيان سابق انتشار فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلي.
وأشارت إلى أن عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية. وجددت قيادة الجيش دعوتها إلى توخي الدقة في تداول أخبار المؤسسة العسكرية، واعتماد الأخبار الرسمية التي تصدرها مديرية التوجيه عبر بياناتها وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.
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