MTV: اصابة عناصر من حرس النائب جميل السيد بفيروس كورونا

أفادت قناة الـ"MTV" بأن عناصر من حرس النائب ​جميل السيد​ أصيبوا بفيروس بكورونا بعد انتقال العدوى لهم من عنصر هو شقيق عسكري في ​المحكمة العسكرية​.

وكانت ​قيادة الجيش​– ​مديرية التوجيه​ قد نفت في بيان سابق انتشار ​فيروس كورونا​ في ​المؤسسة العسكرية​ ووضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلي.

وأشارت إلى أن عدد ​الإصابات​ في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية. وجددت قيادة الجيش دعوتها إلى توخي الدقة في تداول أخبار المؤسسة العسكرية، واعتماد ​الأخبار​ الرسمية التي تصدرها مديرية التوجيه عبر بياناتها وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية.