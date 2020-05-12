بري عرض مع فوشيه للتطورات العامة في لبنان والمنطقة والتقى بقرادوني

التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في مقر الرئاسة الثانية في ​عين التينة​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​، حيث جرى عرض للتطوّرات العامّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعدها، استقبل الوزير السابق ​كريم بقرادوني​.