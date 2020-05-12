بري عرض مع فوشيه للتطورات العامة في لبنان والمنطقة والتقى بقرادوني

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، حيث جرى عرض للتطوّرات العامّة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
بعدها، استقبل الوزير السابق كريم بقرادوني.
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