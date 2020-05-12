درغام: لتقر لجنة التربية القوانين التي تقدمنا بها منذ أكثر من سنة

عقد عضوا تكتل ​لبنان​ القوي النائبان ​أسعد درغام​ و​إدكار طرابلسي​ مؤتمرا صحافيا مشتركا، بعد إنتهاء إجتماع "​لجنة التربية النيابية​"، سجلا خلاله إعتراضهما في بداية الجلسة على عدم إدراج القوانين التي تقدما بها على جدول أعمال اللجنة، لافتين الى أنهما حصلا على تعهد بحل هذا الأمر بداية الأسبوع القادم، منطرقين​​​​​ لاقتراحات القوانين الثلاث التي تقدما بها منذ أكثر من سنة، والتي تتعلق بالتعليم عن بعد، وقضية التوجيه المهني، والهوية التربوية.

وتحدث درغام عن مشروع "الهوية التربوية" الذي تقدم به، والذي يرمي إلى إعتماد هوية تربوية للطلاب منذ دخولهم المدرسة ما يمنع التزوير ويعزز التعليم في لبنان، مشددا على "ضرورة حل قضية المتعاقدين ووضعها في أسرع وقت على جدول أعمال لجنة التربية بهدف انهاء هذا الملف العالق منذ سنوات، مؤكدا أننا حصلنا على وعد بالبدء بمعالجة هذا الملف الحساس".

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