التيار المستقل: الحل الوحيد الباقي في لبنان للانقاذ هو حكومة عسكرية

أعلن المكتب السياسي للتيار المستقل، خلال إجتماعه الاسبوعي، ان "​الحكومة​ التي علق البعض عليها آمال الانقاذ الصحي من فروس ​الكورونا​ والاصلاح المالي بخطة اقتصادية انقاذية تقنع ​صندوق النقد الدولي​، وعلى استخراج ​النفط والغاز​، فشلت مع الكورونا في معالجة معظم الازمات حتى الان من استقدام المساعدات الخارجية الى استخراج النفط والغاز الى حلاقة رؤوس الاموال ال​لبنان​ية الكبيرة في ​المصارف​ ، الى استرداد الاموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين بالضرب بيد من حديد لوقف الهدر في الوزارات والادارات الرسمية، وصولا الى استعادة ثقة الشعب ب​الدولة​ والثقة الدولية بلبنان".

ولفتت الى ان "الحل الوحيد الباقي للانقاذ هو حكومة عسكرية تقضي على الجراثيم السياسية و​الفساد​ الوظيفي االذي ينخر الجسم اللبناني"، مشيراً الى ان "الحكومة العسكرية تبسط الامن في ارجاء الوطن بعد محاكمة وزج الفاسدين والمخربين في السجون لتسترد الاموال المنهوبة وتطهر الادارة من الشوائب والجشع والاحتكار، وتنهي الاقطاع الحزبي الذي قض مضاجع الشعب والحكم طوال نصف قرن".