النشرة:الرئيس عون شدد خلال جلسة الحكومة على ان آلية التعيين لا يجب أن تكون مخالفة للدستور

أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "​جلسة الحكومة​ تطرقت إلى موضوع ​الإصابات​ التي وقعت خلال 48 ساعة، و​وزير الصحة​ شرح الإصابات وأن هناك تنسيق في موضوع العسكر حتى لا تحصل إصابات إضافية".

ولفتت المصادر الى ان "وزير الصحة اقترح إعادة النظر بالرحلات وأن تحصل بشكل غير يومي (يوم ايه يوم لا) وليس بشكل متتابع ولكن اذا ذهبت ​الدولة​ الى هذه الخطوة فان هذا الامر حاليا سيخلق مشكلة مع أوذونات الدول، مضيفة: "بعدها حصل انتقاد لرحلة لندن الخاصة بالميدل ايست".

وبعدها، شددت المصادر على ان "وزير التربية سأل عن تأثير ما حصل على وضع ​المدارس​ و​الجامعات​ فكان اتفاق على التريث لما يحصل بعد الاقفال وبعدها يتخذ القرار المناسب".

واكدت المصادر ان "الحكومة تطرقت الى أنه هناك دول فيها إصابات واخرى لا اذا تقرر التشدد في مسألة الرحلات التي تبين فيها ارتفاع عدد إصابات".

واشارت المصارت الى انه "اثير موضوع أن بعض المختبرات الخارجية أعطت افادات مزورة بعدم وجود ​حالات​ ​كورونا​، وهذه الدول اغلبها من ​افريقيا​ وتقرر المتابعة مع السفارات فيها".

بعدها تطرق إلى موضوع ​النفط​، ولفتت المصادر الى ان "الوزير ​ريمون غجر​ اشار إلى أن الابار التي حفرت فيها غاز ولكن ليس بالكميات المتوقعة".، ولفتت إلى أن الخطوة التالية هي الحفر في البلوك رقم ٩ اواخر العام أو بداية العام المفيل، مشيرة إلى أن غجر اكد ان المسح الذي حصل مسبقا أثبت وجود نفط لذا اتت ​توتال​ وغيرها إلى ​لبنان​، مؤكدة ان غجر تطرق الى موضوع ​وزارة الطاقة​ لتأمين ​المياه​ و​الكهرباء​. و شددت المصادر على ان غجر عرض ​الاتصالات​ التي قام بها مع الشركات وهي سيمنز، جينيرال الكيترك، ميتسوبيشي، انسالدو ، ونقل غجر إلى ​مجلس الوزراء​ رغبة تلك الشركات في تركيب معامل الكهرباء، مؤكدة على أن الوزير غجر أكد أن هناك استجابة للشركات على الشروط وهو سيقوم بصياغة مذكرة التفاهم معهم ، مضيفة تقرر استكمال البحث بموضوع الخميس، مضيفة: في موضوع بعد وزير التنمية باستراتيجية ​مكافحة الفساد​، لافتة إلى أن وزير ​الصناعة​ عرض ملاحظة على الاستراتيجية ومن ثم أقرت".

بعدها أضافت المصادر "عرضت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ الخطة الإعلامية وعرضت عدة أفكار ستحضرهم في كتاب سترفعه إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن الخطة تدمج الوكالة الوطنية والإذاعة و​تلفزيون لبنان​ وتدخل كلها تحت اسم مؤسسة اعلام لبنان".

كذلك شددت المصادر على أنه تمت الموافقة على قبول استقالة عضو مجلس إدارة ​مستشفى​ بيروت بول كزاريان.

في مسألة آلية التعيين، أكدت المصادر أن "​الرئيس عون​ شدد على أن آلية التعيين لا يجب أن تكون مخالفة للدستور وأن يكون للوزير دور أساسي في اقتراح أسماء المعينين، مضيفة ان الرئيس عون آثار موضوع التهريب وشدد على ضرورة مكافحة التهريب وأن يصار إلى دعوة ​المجلس الأعلى للدفاع​ للبحث في الأمر.