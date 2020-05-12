سلطات إيطاليا تهجم المافيا: اعتقال 91 شخصا ومصادرة ب15 مليون يورو

أكدت مصادر أمنية إيطالية عن اعتقال 91 شخصا من عناصر المافيا، ومصادرة ممتلكات لعناصرها قيمتها 15 مليون يورو، في حملة واسعة تشنها الشرطة بمساندة المروحيات بمقاطعات مختلفة من البلاد، مشيرةً إلى أن "رجال الوحدة الخاصة لشرطة العملات التابعة لقوات الشرطة المالية، نفذوا بدعم من قيادة قوات باليرمو والإدارات الأخرى المنتشرة على التراب الوطني، أوامر بالحجز الاحترازي والوقائي، صادرة عن محكمة باليرمو، بناء على طلب مديرية مكافحة المافيا المحلية، ضد 91 شخصا، بالإضافة إلى مصادرة عقارات ضخمة وممتلكات منقولة تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون يورو".
وذكرت المصادر أن "العمليات جارية في كل من مقاطعات صقلية، لومبارديا، بييمونتي، ليغوريا، فينيتو، إميليا رومانيا، توسكانا، ماركي وكامبانيا، بمشاركة 500 عنصر من رجال الشرطة المالية، بإسناد جوي من قبل طائرة مروحية ووحدات الكلاب المدربة على البحث عن الأسلحة والمخدرات والعملات".
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