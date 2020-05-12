بلدية صيدا تحذر الوافدين غير الملتزمين بالحجر:لن تتهاون باتخاذ اجراءات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه مع بداية الموجة الثانية لجائحة ​كورونا​ وعودة المغتربين الى ​لبنان​ عامة و​مدينة صيدا​ وقضائها خاصة، تبين ان عددا من ابناء صيدا العائدين لم يلتزموا بالحجر الصحي وارشادات ​وزارة الصحة​ و​بلدية صيدا​، بالاضافة الى تساهلهم في الاحتكاك مع الاهل والاقارب وقد وصل عدد الوافدين حاليا الى ٩٠ حالة في صيدا وقضائها على اثر ذلك قام عدد من المواطنين بإجراء اتصالات ب​لجنة الصحة​ في بلدية صيدا للشكاية على هؤلاء.

وبعد اجتماع عقد بين رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ ورئيس لجنة الصحة في البلدية حازم بديع في دارة السعودي، أكد بديع أن "بلدية صيدا لن تتهاون في اتخاذ الاجاراءات المناسبة للتعاطي مع هذا التلفت ونحن اليوم نوجه لهم تحذيرا بضرورة الالتزام الكلي بالحجر الصحي مهما كلف الامر والا سيكون هناك اجراءات قاسية بالتعاون مع ​القوى الأمنية​ ووزارة الصحة لعزلهم كليا في مراكز صحية حتى يتم التأكد من شفائهم من الفيروس حفاظا على صحة السكان والاهالي المحيطين بهم".