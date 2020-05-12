رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين: للتقيد بدليل توصيات السلامة الصحية

طلب رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين ​جاد تابت​ ونقيب مقاولي الأشغال العامة و​البناء​ ​مارون الحلو​، من "كافة المهندسين والمقاولين والشركات والمؤسسات وكل العاملين في مجابل ​الباطون​ وورش الأشغال العامة والبناء، التقيد بدليل توصيات السلامة الصحية الذي أصدره الاتحاد والنقابة، وذلك لاستمرار أنشطة البناء والحدّ من انتشار وباء ​الكورونا​"، مشدداً على "ضرورة لصق الدليل في مكان بارز على مداخل كافة الورش والالتزام بدقة بكل التدابير الواردة فيه طوال فترة التعبئة العامة التي حددتها السلطات المختصة وذلك تحت طائلة المسؤولية".

وجاء ذلك بعد أن أصدر وزير الداخلية قراراً يسمح بعودة العمل في مجابل الباطون وورش الأشغال العامة والبناء بدءًا من نهار الاثنين في 11 أيار 2020 وذلك من ​الساعة​ السابعة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر باستثناء أيام الآحاد والأعياد مما يسمح باستعادة النشاط في قطاع أساسي من قطاعات ​الاقتصاد اللبناني​.