طلب رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين جاد تابت ونقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، من "كافة المهندسين والمقاولين والشركات والمؤسسات وكل العاملين في مجابل الباطون وورش الأشغال العامة والبناء، التقيد بدليل توصيات السلامة الصحية الذي أصدره الاتحاد والنقابة، وذلك لاستمرار أنشطة البناء والحدّ من انتشار وباء الكورونا"، مشدداً على "ضرورة لصق الدليل في مكان بارز على مداخل كافة الورش والالتزام بدقة بكل التدابير الواردة فيه طوال فترة التعبئة العامة التي حددتها السلطات المختصة وذلك تحت طائلة المسؤولية".
وجاء ذلك بعد أن أصدر وزير الداخلية قراراً يسمح بعودة العمل في مجابل الباطون وورش الأشغال العامة والبناء بدءًا من نهار الاثنين في 11 أيار 2020 وذلك من الساعة السابعة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر باستثناء أيام الآحاد والأعياد مما يسمح باستعادة النشاط في قطاع أساسي من قطاعات الاقتصاد اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين: للتقيد بدليل توصيات السلامة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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