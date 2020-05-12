الأب الخوري ترأس قداسا على نية الطاقم التمريضي في مستشفى سيدة المعونات

ترأس المدير العام لـ"​مستشفى سيدة المعونات​ الجامعي" الأب ​وسام الخوري​، قداسًا على نيّة الممرّضات والممرّضين، بمناسبة "اليوم العالمي للتمريض"، حضره ممرّض واحد عن كلّ قسم طبي، حرصًا على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأكّد الأب الخوري في عظته بعد الإنجيل المقدس، أنّ "مهنة التمريض هي كدعوة المكرّسين لخدمة الرب"، لافتًا إلى أنّ "المدعوّين قلائل ومن يقبل الدعوة ينال جزاء في السماء، وما من أجر على الأرض يوازي تضحياته، فالتكرّس يفوق الوظيفة".

ونَقل معايدة "الرئيس العام للرهبانية ال​لبنان​ية المارونية الأباتي ​نعمة الله الهاشم​، ومحبّة وصلاة ​الرهبانية اللبنانية المارونية​"، متمنّيًا "الصحّة للطاقم التمريضي في "مستشفى سيدة المعونات وفي لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "الحصاد كبير والفعلة قليلون".