عمال شركة رامكو يقفلونها بالمتن ومواجهات مع قوى الأمن

إعتصم حوالي 150 عامل اجنبي من شركة ​رامكو​ لجمع ​النفايات​ داخل الشركة عند اول ​اوتوستراد المتن​ السريع، و ذلك بسبب عدم عدم دفع مستحقاتهم ب​الدولار​ او بما يعادلها ب​الليرة​ حسب سعر السوق الحالي.

وتشهد الشركة حالة من البلبلة مما استدعى تدخل ​القوى الأمنية​ وفرقة خاصة من ​مكافحة الشغب​ في ​قوى الأمن الداخلي​ لمحاولة ضبط الأمور، إلا أنها ما لبثت أن تطورت إلى حالة من الهرج و​المرج​ بين المعتصمين وقوى الأمن.

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