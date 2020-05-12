عمال شركة رامكو يقفلونها بالمتن ومواجهات مع قوى الأمن

إعتصم حوالي 150 عامل اجنبي من شركة رامكو لجمع النفايات داخل الشركة عند اول اوتوستراد المتن السريع، و ذلك بسبب عدم عدم دفع مستحقاتهم بالدولار او بما يعادلها بالليرة حسب سعر السوق الحالي.
وتشهد الشركة حالة من البلبلة مما استدعى تدخل القوى الأمنية وفرقة خاصة من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي لمحاولة ضبط الأمور، إلا أنها ما لبثت أن تطورت إلى حالة من الهرج والمرج بين المعتصمين وقوى الأمن.
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