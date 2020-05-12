التقى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في "بيت الوسط" النائبة بهية الحريري، وعرض معها لآخر التطورات.
واستقبل أيضًا رئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الياس صفير وشقيقة البطريرك الراحل نائبة الرئيس ميلانة صفير، في حضور نائب رئيس "جمعية بيروت للتنمية" هشام مكمل ورندة الكعكي والوزير السابق غطاس خوري.
بعد اللقاء، أوضح صفير أنّ "الحريري قام بلفتة لتكريم البطريرك صفير لمناسبة مرور سنة على رحيله، ومنح المؤسسة درعًا تكريميًّا"، لافتًا إلى أنّه "لطالما تمتّع البطريرك الراحل بمكانة خاصة لدى الحريري وهو أمر متبادل، وقد شكرناه على مبادرته، متمنيين له العمر المديد".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريري عرض لآخر التطورات مع بهية الحريري والتقى وفد "مؤسسة البطريرك صفير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.