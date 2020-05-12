سعد الحريري عرض لآخر التطورات مع بهية الحريري والتقى وفد "مؤسسة البطريرك صفير"

التقى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط" النائبة ​بهية الحريري​، وعرض معها لآخر التطورات.

واستقبل أيضًا رئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الياس صفير وشقيقة البطريرك الراحل نائبة الرئيس ميلانة صفير، في حضور نائب رئيس "جمعية ​بيروت​ للتنمية" هشام مكمل ورندة الكعكي والوزير السابق ​غطاس خوري​.

بعد اللقاء، أوضح صفير أنّ "الحريري قام بلفتة لتكريم البطريرك صفير لمناسبة مرور سنة على رحيله، ومنح المؤسسة درعًا تكريميًّا"، لافتًا إلى أنّه "لطالما تمتّع البطريرك الراحل بمكانة خاصة لدى الحريري وهو أمر متبادل، وقد شكرناه على مبادرته، متمنيين له العمر المديد".