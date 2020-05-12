قال رئيس تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في يوم التمريض العالمي، "رغم كل التحديات، بسمتكم ما بتفارق وجوهكم .. رسالتكم ومحبتكم ما الها حدود ..يومكم العالمي...كل يوم". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل في يوم التمريض العالمي: رسالتكم ومحبتكم ما الها حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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