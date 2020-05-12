النشرة: سيعاد النظر في مسألة فتح المدارس وذلك في ضوء نتائج الفحوصات العشوائية

علمت "​الخليج 365​" ان "​مجلس الوزراء​ سيعيد النظر في مسألة فتح ​المدارس​، وذلك في ضوء نتائج الفحوصات العشوائية لفيروس "كوفيد - 19" التي ستحصل في المناطق.

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