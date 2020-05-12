طرابلسي: ارفض أداء لجنة التربية بتعاطيها مع اقتراحات القوانين

لفت عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​ادغار طرابلسي​ إلى أنه على الرغم من أن القطاع التربوي في لبنان شبه مشلول بشكل كامل، لم تجتمع ​لجنة التربية​ والتعليم بالشكل المطلوب في حين أن ​اللجان النيابية​ كانت متواصلة في اجتماعاتها. وكشف عن أنه قدم ثلاث اقتراحات مشاريع قوانين منذ حوالي أربعة عشر شهرا وتم إحالتهم إلى لجنة التربية ولكن لم يتم البحث فيهم من قبل اللجنة عينها على الرغم من أهميتها كالتعليم عن بعد ودمج ​التعليم المهني​ بالتعليم العام فضلا عن مشروع " البطاقة التربوية".

وأفادت مراسلة "​الخليج 365​" عن أن طرابلسي عبر عن رفضه لأداء لجنة التربية في تعاطيها مع اقتراحات القوانين ، مسجلا اعتراضه على مبدأ الاستنسابية المعتمد في التعاطي مع الملفات الملحة والحساسة.

وأمل طربلسي ان يتحسن أداء اللجنة وفقا للقوانين الداخلية ل​مجلس النواب​ خصوصا أن لبنان يعاني من وضع داخلي ضاغط الأمر الذي يتطلب الإسراع في التشريع خصوصا أن لبنان يعتبر من رواد التعليم الجامعي في العالم .

وأشار إلى أن أسلوب "الترقيع" غير مجد في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها البلد وقد وعدتنا اللجنة بمتابعة الموضوع مطلع الأسبوع المقبل.