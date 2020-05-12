- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ترأس مدير عام مستشفى سيّدة المعونات الجامعي الأب وسام الخوري قداسا على نيّة الممرّضات والممرّضين، لمناسبة اليوم العالمي للتمريض ، حضره ممرض واحد عن كل قسم طبي، حرصًا على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
وبعد الانجيل المقدس القى الخوري عظة اكد فيها أنّ "مهنة التمريض هي كدعوة المكرّسين لخدمة الرب. المدعوون قلائل ومن يقبل الدعوة ينال جزاءً في السماء، وما من أجر على الأرض يوازي تضحياته، فالتكرّس يفوق الوظيفة".
ونقل معايدة الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم ومحبة وصلاة الرّهبانية اللّبنانية المارونية، متمنّيا الصّحة للطّاقم التّمريضي في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي وفي لبنان، مشيرا الى ان الحصاد كبير والفعلة قليلون.
كانت هذه تفاصيل خبر قداس على نيّة الطّاقم التّمريضي في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.