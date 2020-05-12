قداس على نيّة الطّاقم التّمريضي في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي.

ترأس مدير عام مستشفى سيّدة المعونات الجامعي الأب ​وسام الخوري​ قداسا على نيّة الممرّضات والممرّضين، لمناسبة اليوم العالمي للتمريض ، حضره ممرض واحد عن كل قسم طبي، حرصًا على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وبعد ​الانجيل المقدس​ القى الخوري عظة اكد فيها أنّ "مهنة التمريض هي كدعوة المكرّسين لخدمة الرب. المدعوون قلائل ومن يقبل الدعوة ينال جزاءً في السماء، وما من أجر على الأرض يوازي تضحياته، فالتكرّس يفوق الوظيفة".

ونقل معايدة الرئيس العام للرهبانية ال​لبنان​ية المارونية الاباتي ​نعمة الله الهاشم​ ومحبة وصلاة الرّهبانية اللّبنانية المارونية، متمنّيا الصّحة للطّاقم التّمريضي في مستشفى سيّدة المعونات الجامعي وفي لبنان، مشيرا الى ان الحصاد كبير والفعلة قليلون.



