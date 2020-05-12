قائمقام جبيل تنفي الحديث عن وجود كورونا في بلدة ادة

نفت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري الشائعات عن وجود إصابة ب​الكورونا​ في بلدة ادة، وأوضحت ان احد ابناء البلدة عاد الى ​لبنان​ من دولة قطر، واجرى فحص ال PCR، قبل العودة، وفحص آخر فور وصوله الى لبنان وجاءت النتيجة في الحالتين سلبية، وقد ابلغت الخوري رئيس ​البلدية​ بالامر من اجل مراقبته في تنفيذ الحجر ​الحجر المنزلي​ عملا بالقوانين المرعية الاجراء، داعيةً لعدم بث مثل هذه الشائعات.

واكدت الخوري ان جميع فحوصات ال PCR، التي اجريت عبر العيادة النقالة التابعة للجامعة اللبنانية الاميركية LAU، في كل من بلدات ​قرطبا​، اهمج، ​عنايا​، مشمش، لحفد، ترتج، جاج، ميفوق، حاقل، الخاربة، جاءت كلها سلبية، ودعت المواطنين التشدد في تطبيق اجراءات الوقاية الصحية الصادرة عن المراجع المختصة ، خصوصا لجهة وضع الكمامات ، والتباعد الجسدي في تنقلاتهم، منعا لاعادة تفشي الوباء مجددا بين ابناء القضاء، ويتم متابعة المواطنين العائدين من الخارج للتأكد من الالتزام بتطبيقهم الحجر المنزلي لمدة 15 يوم من تاريخ عودتهم الى لبنان .