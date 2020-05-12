روسيا ثاني بلد في العالم من حيث عدد إصابات كورونا

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باتت روسيا التي سجلت منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 حوالى 232243 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الثلاثاء استناداً إلى أرقام رسمية.

وتسجل الولايات المتحدة العدد الأكبر من الإصابات (أكثر من 1,34 مليون) تليها روسيا قبل إسبانيا (228,030) وبريطانيا (223,060).

وفسرت السلطات الروسية هذا العدد المرتفع مع أكثر من عشرة آلاف حالة يوميا منذ عشرة أيام، بالاستراتيجية الروسية لإجراء فحوصات الكشف عن المرض بأعداد كبرى وذلك بهدف تحديد وعزل الأشخاص المصابين بالوباء والذين لا تظهر عليهم عوارض والحالات الأقل خطورة.

وفي كل أنحاء العالم، يرجح أن يكون عدد الإصابات أقل من الواقع.

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وبالنسبة للوفيات، مع 2116 وفاة، لا تزال روسيا بعيدة جدا عن المستويات المسجلة في الولايات المتحدة واسبانيا وبريطانيا او حتى ألمانيا التي تعتبر رائدة في مجال اتخاذ التدابير للحد من تفشي الفيروس.

وتؤكد روسيا التي وصلها الوباء بعد انتشاره في أوروبا الغربية، أن نسبة الوفيات القليلة هي بسبب الفحوصات لكن أيضا لأنها أمرت اعتبارا من مارس بعزل المسافرين القادمين من دول فيها إصابات وكذلك السكان الأكثر عرضة للمرض وأعادت تنظيم نظامها الاستشفائي.

لكن بعض المنتقدين يرون أنه لم يتم الأخذ بالاعتبار وفاة آلاف الاشخاص ويشتبهون في أن السلطات تعزو وفاة مرضى كوفيد-19 لأسباب أخرى.

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