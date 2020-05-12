كورونا يصعق لسان الكرملين

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نصر المجالي: أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن أنه موجود في المستشفى في الوقت الراهن لتلقي العلاج.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" في إجابة عن سؤال في هذا الشأن: "نعم، أصبت بالمرض وأخضع للعلاج".

وينضم المتحدث باسم الكرملين لسياسيين روس آخرين أصابهم الفيروس، وكان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أعلن في 30 أبريل، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما تم تشخيص الإصابة بالفيروس لدى وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، إضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين والنواب في مجلس الدوما الروسي.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة، يتعافى من فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواصل معه كل يوم ويشارك في العمل الجاري وإعداد جميع القرارات.

وقال بوتين، خلال اجتماع افتراضي مع الحكومة حول سير تفشي فيروس كورونا في البلاد: "قبل بدء اجتماعنا اليوم أود أن أنقل إليكم أطيب التمنيات والتحية من ميخائيل ميشوستين. هو يتعافى وكل شيء يجري على ما يرام".

وأوضح بوتين أنه لا تزال أعراض المرض لدى ميشوستين، بينها درجة الحرارة المرتفعة، لكنه شدد على أن رئيس الوزراء يتعافى.