كورونا يحرم البريطانيين من العطلات الخارجية

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نصر المجالي: حرم فيروس (كورونا) البريطانيين من العطلات الخارجية على مختلف درجاتها ومراتبها طوال المدة المتبقية من العام 2020، وحث وزير الصحة مات هانكوك الوزراء البريطانيين على عدم السفر إلى فرنسا على الرغم من استثنائها من الحجر الصحي.

وقال وزير الصحة البريطاني في حديث لقناة (آي تي في) اليوم الثلاثاء، إن العطلة الصيفية في الخارج "لن تكون ممكنة هذا العام" وذلك تزامنا مع كلام لشركات الطيران عن اهتمام المواطنين برحلات خارجية.

وكشفت شركات الطيران في تقارير لها عن ارتفاع في الاهتمام بالرحلات وخصوصا إلى فرنسا بعد بيان مشترك عن إعفاء متبادل مع فرنسا من الحجر الصحي.

لكنّ مصدرًا في 10 داونينغ ستريت أصر على القول: "النصيحة الرسمية تقول لا تذهب في عطلة في الخارج. لا يوجد تاريخ لانتهاء التوجيه".

وأعلنت شركة راياناير Ryanair، اليوم اللاثاء، أنها ستشغل ما يقرب من 1000 رحلة يوميًا بدءًا من 1 يوليو المقبل، وذلك وفقًا لرفع الدول الأوروبية قيود الطيران و"تدابير الصحة العامة الفعالة" المطبقة في المطارات.

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يشار إلى أنه منذ منتصف مارس، قامت الشركة بتشغيل جدول يومي لهيكل رحلاتها تمثل بتسيير نحو 30 رحلة يوميًا بين المملكة المتحدة وأيرلندا وبقية أوروبا.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية نصحت بعدم السفر الدولي باستثناء الأساسي منذ 17 مارس الماضي، بينما لا يُسمح بالعطلات المحلية بسبب أوامر إغلاق الحكومة الصادرة بعد ستة أيام.

كما كان 10 داونينغ ستريت أعلن عن أن الركاب الذين يدخلون المملكة المتحدة من معظم البلدان سيضطرون إلى العزلة الذاتية لمدة أسبوعين في المعركة ضد الفيروس التاجي اعتبارا من يونيو المقبل.

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