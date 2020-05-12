أكثر من 286 ألف وفاة بسبب كورونا حول العالم

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أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 286 ألفا و122 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4,188,040 إصابة في 195 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن عن تعافي 1,432,700 مصاب على الأقلّ.

الولايات المتحدة التي أحصت أول وفاة مرتبطة بكورونا المستجد في مطلع شباط/فبراير هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع 80 الفاً و684 وفاة من أصل 1,347,936 حالة. وتعافى ما لا يقل عن 232,733 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، تحتلّ بريطانيا المرتبة الثانية بتسجيلها 32,065 وفاة من بين 223,060 إصابة. وتليها إيطاليا مع 30,739 وفاة (219,814 إصابة). وتحلّ إسبانيا رابعةً مع 26,920 وفاة (228,30 حالة) ومن ثمّ فرنسا مع 26,643 وفاة (177,423 إصابة).

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وأحصت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) التي انطلق منها الوباء في نهاية كانون الأول/ديسمبر رسميا 82,919 حالة (إصابة واحدة جديدة بين الاثنين والثلاثاء) بينها 4,633 وفاة بينما تعافى 78,171 شخصا.

وحصيلة أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء بلغت 157,748 وفاة من اصل 1,770,167 حالة.

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 85,740 وفاة وأميركا اللاتينية والكاريبي 21,526 وفاة وآسيا 10,942 وفاة (307,696 حالة) والشرق الأوسط 7711 وفاة (233,522 حالة) وإفريقيا 2330 وفاة (66,098 حالة) وأوقيانيا 125 وفاة (8,302 حالة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.