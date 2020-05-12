الصين تحذر فرنسا من عقد أسلحة مع تايوان

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حثت الصين فرنسا الثلاثاء على "إلغاء" عقد تسلّح مع تايوان، مشيرة الى أن مثل هذه الصفقة مع الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها وتديرها حكومة معارضة لها، قد "يسيء الى العلاقات الصينية الفرنسية".
وقالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة فرانس برس إنها "عبّرت عن قلقها البالغ" لباريس. وذكرت صحف تايوانية أن الصفقة تتناول بيع تجهيزات لفرقاطات فرنسية بيعت الى سلاح البحرية التايواني في التسعينات وتسببت بأزمة دبلوماسية حينها بين فرنسا والصين.
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