المدينة الجامعية بكفر الشيخ تسجل أول حالة تعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أول حالة تعافي لمصاب بفيروس كورونا المستجد، بالمدينة الجامعية بنين في سخا، والتي جرى تخصيصها للعزل الصحي.

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشاب المتعافي يقيم خارج محافظة كفر الشيخ، وتحولت نتائج تحاليله الأخيرة من إيجابية إلى سلبية.

يذكر أن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وافق على تخصيص المدينة الجامعية بنين بمنطقة سخا، إلى مستشفى عزل طبي، للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

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