الداخلية تلاحق تجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية بـ 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها بمديريات الأمن. وأسفرت جهود الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والتي استهدفت 9 محافظات عن ضبط 19 متهما وبحوزتهم 161 طربة حشيش، كا تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تنوعت ما هيروين وإستروكس وعقاقير مخدرة، وعدد من الأسلحة النارية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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