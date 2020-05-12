"اقتصادية النواب" تقر تعديلات بقطاع الأعمال بنقل ملكية الأسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على المادة رقم 30 مكرر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون قطاع الأعمال العام.

وتنص المادة، وفقًا لموافقة اللجنة، على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أي من الشركات التابعة المملوك أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة إلى أي من الأشخاص الاعتبارية العامة على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون 159 لسنة 1981، الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

واقترح النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن تتم إضافة فقرة لهذه المادة، نصها كالتالي:

"ينتهي العمل بقانون رقم 203 لسنة 1991 خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور تعديلات اللائحة التنفيذية، وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها لتخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وعقب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قائلًا: 'إحنا في بداية الطريق بندعم ونطور الشركات لتستطيع المنافسة، ممكن يتم طرح ذلك خلال 3 سنوات؛ بحيث نصل بهذه الشركات إلى أن تعتمد على نفسها ولا تحتاج إلى دعم".

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وأشار توفيق إلى أن مجلس الوزراء وافق على المادة بشكلها الموجود في مشروع الحكومة، وقد يكون الأمر يحتاج إلى دراسة.

بينما قال محمد عارف، مستشار وزارة قطاع الأعمال، خلال الاحتماع، إن النص صريح، وهو نقل أسهم الشركة إلى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للدولة، وليس خصخصتها.

وعاد النائب محمد فؤاد ليؤكد ضرورة النص على الالتزام بفترة زمنية. بينما عقب الوزير، قائلًا: "الغرض من هذه المادة هو على سبيل الاستثناء لشركة أو اثنتين أو ثلاث"، منوهاً بأنه ليس المقصود أو المستهدف النقل إلى الصندوق السيادي.

ومن جانبه، طالب النائب محمد زكريا محيي الدين، بأن يكون هناك قانون واحد للشركات، تخضع لأحكامه جميع الشركات.

واستقرت اللجنة في النهاية على التصويت بالموافقة على المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وطلب رئيس اللجنة ممن لديه مقترح أن يعرضه خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة.