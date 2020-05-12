حملة لإزالة الإشغالات وأماكن التجمعات بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

شنت إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لمواجهة الباعة الجائلين والإشغالات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات.

وأسفرت الحملة التي إشراف اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، بقيادة العميد وائل الشربيني، مدير الإدارة، والمقدم محمد طنطاوي، والرائد فاروق حماد، عن ضبط 4862 مضبوطة، وتحرير 216 محضر إشغال بنطاق شارع الجلاء والترعة وجيهان والمشاية السفلية.

وتمكن أفراد الحملة من إزالة الإشغالات وفتح الشواع الرئيسية، وعقم مسئولي حي غرب المنصورة أماكن التجمعات.