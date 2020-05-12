ميناء دمياط يصدر 4 آلاف طن يوريا ويستقبل 8 آلاف طن سكر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط 7 سفن بضائع عامة، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي غادرت فيه واحدة لحاويات و4 لبضائع، بينما بلغ إجمالي عدد الموجودة بالأرصفة 20 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 4360 طن يوريا و1048 طن رمل، بينما تضمنت حركة الصادر من الحاويات 718 حاوية تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية.

وأضاف المركز أن حركة الوارد تضمنت 19207 طن حديد بلت، و8000 طن سكر و2242 طن خشب زان و13000 طن ذرة.

‎ وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 143170 طنا، وفي مخازن القط الخاص 104488 طنا.

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